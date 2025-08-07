Trei pompieri de la SMURD au fost îngeri pentru un suflet de doar 26 de zile. „Fetița mea s-a înecat cu lapte. Nu mai respiră!”

Trei pompieri de la SMURD au fost îngeri pentru o fetiță de doar 26 de zile

Miercuri seara, târziu, un apel la 112 anunța tragedia: „Fetița mea s-a înecat cu lapte. Nu mai respiră!”

Echipajul SMURD Baru (județul Hunedoara) s-a mobilizat urgent. Era vorba de o viață abia începută pentru care urma o luptă ce greu poate fi descrisă în cuvinte.

Marius, comandantul echipajului, a încercat imediat să-l contacteze din nou pe tatăl fetiței, pentru a-i cere mai multe informații, pentru a-i da indicații. Însă nu a reușit să mai ia legătura cu el.

Ajunși la adresa comunicată – un alt obstacol… Poarta era încuiată și nimeni nu răspundea. Secundele treceau…

Fără ezitare, unul dintre salvatori a sărit gardul și a deblocat poarta.

„În casă… o imagine ce nu poate fi uitată: o mamă înlemnită de frică și de durere și un tată, disperat, ținându-și în brațe copila inertă, fără respirație.

Salvatorii, cu calmul oamenilor care știu ce au de făcut, au început numaidecât procedurile de salvare. Și, la un moment dat, au văzut primul semn, micuța a început ușor, ușor, să respire. Apoi, paramedicii au transportat-o în siguranță la spital, pentru îngrijiri de specialitate.

👼 Astăzi, fetița este bine.

💔 Viața ei este a doua salvată de acești oameni dedicați. Nu cu mult timp în urmă, au mai readus la viață un bărbat, în vârstă de 49 de ani, aflat în stop cardio-respirator. Atunci, ca și acum, nu au renunțat. Au acționat ca la carte, minute în șir, iar manevrele de resuscitare au avut un rezultat fericit!

🙏 Ei sunt acei oameni despre care putem spune că au schimbat și continuă să schimbe destine.

Noi le spunem – colegi.

Dar pentru atâtea familii din jurul nostru… sunt îngeri.

👏 Felicitări, 🧑‍🚒 plt. adj. Ciobanu Marius-Oprica, 🧑‍🚒plt. adj. Nicorici Daniel și 🧑‍🚒plt. adj. Santi Robert Beniamin!

Suntem atât de mândri de voi! 🙏”, este mesajul plin de emoție al ISU Hunedoara.