Bărbat în vârstă de 76 de ani, lovit mortal de tren

Joi seara, în jurul orei 19.10, poli țiștii au fost sesizați prin 112 cu privire la faptul că pe calea ferată, pe raza localității Bocșa, o persoană a fost lovită de tren.

Din primele verificări efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Caraș-Severin – Postul de Poliție Transporturi Feroviare Reșița au stabilit faptul că un bărbat în vârstă de 76 ani ar fi fost lovit de tren și a decedat.

În continuare se efectuează cercetări în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, a transmis IPJ Caraș-Severin.