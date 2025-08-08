Anunț licitație – bunuri imobile

D.G.R.F.P. Timişoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, vă face cunoscut că în ziua de 27 luna 08 ora 15 anul 2025 în localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, AMFITEATRU, se va vinde la licitaţie:

imobilul reprezintând teren extravilan în suprafaţă de 5700 mp, înscris în CF nr. 419978 Săcălaz, categoria de folosinţă ARABIL, situat în extravilanul loc. Săcălaz, Jud. Timiş, imobil indisponibilizat prin procesul-verbal de sechestru nr. 3354/10.04.2025, proprietate a debitorului BUILD. MAN SOLUTIONS SRL¸ conform anunţului de vânzare nr. 3354-7 din data de 30.07.2025, preţ de pornire al licitaţiei I: 196478 lei*

imobilul reprezintând APARTAMENT– cotă parte în suprafaţă de 28,21 MP din suprafata totala: 58,63 MP, inregistrat in cartea funciara nr. Nr. 408465-C1-U69 Timisoara, Apartamentul 64/5 situat la etajul IV, compus din dormitor, sufragerie+bucatarie , baie si terasa, cu 1.38% pci si 11/810 mp teren in folosinta, Părţi comune: terenul construit si neconstruit, fundatia, fatadele, bransamentele instalatiilor, casa scarii, holurile de acces, COTE PARTI COMUNE: 138/10000, , stare uzura: CONFORM RAPORT DE EVALUARE, semne particulare: CONFORM RAPORT DE EVALUARE , situat in Jud. Timis, Loc. Timisoara, Calea SEVER BOCU, Nr. 35, Et. IV, Ap. 64/5, aflat în proprietatea BUILD. MAN SOLUTIONS SRL. Cota de 30,42/58,63 este în proprietatea dnei HERŢA FLOAREA, căsătorită cu HERŢA GRIGORE, bun comun şi NU FACE OBIECTUL LICITAŢIEI)¸ conform anunţului de vânzare nr. 3333-7 din data de 30.07.2025, preţ de pornire al licitaţiei I: 183413 lei*

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită.

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -licitaţii-valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250801124125_3354-7_14222.pdf (pentru CF nr. 419978 Săcălaz)

https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20250801124030_3333-6_14223.pdf (pentru CF nr. 408465-C1-U69 Timisoara)

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .