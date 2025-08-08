Femeie salvată de la înec. Video!

Pompierii arădeni au intervenit, vineri dimineaţa, pentru salvarea unei persoane căzute în râul Mureș, în apropierea pasarelei pietonale din zona ștrandului Neptun.

La locul evenimentului au fost trimise forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și o autospecială ce avea în dotare o barcă de salvare.

De asmenea, au fost mobilizate echipaje de poliţie şi jandarmi.

Persoana, o femeie în vârstă de 40 de ani, a fost extrasă din apă de pompierii, fiind preluată de către echipajul SMURD, care a început efectuarea manevrelor de resuscitare.

Din fericire, victima a fost readusă la viaţă şi transportată la spital.

Cazul a rămas în atenția autorităţilor, care vor efectua cercetări pentru a clarifica împrejurările în care s-a petrecut evenimentul.

Sursa foto/video: ISU Arad