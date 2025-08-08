Vara își scrie povestea în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița (foto)

Vara își scrie povestea în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

Imagini cu peisajele deosebite din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița au fost publicate de Romsilva pe pagina oficială de Facebook.

”Vara își scrie povestea în culori vii, pe fiecare colț de stâncă și frunză din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița. Păduri răcoroase, ape cristaline, stânci sculptate de timp și liniștea aceea rară pe care o găsești departe de agitația urbană te așteaptă în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița”, scriu reprezentanții Romsilva adăugând imagini realizate de dr. Sretco Milanovici – Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița.

Situat în județul Caraș-Severin, în sudul Munților Aninei, parcul ascunde comori naturale de o frumusețe aparte: Lacul Dracului; Cascadele Beușnița și Bigăr; Lacul Ochiul Beiului… și nenumărate poteci care te poartă în inima unei naturi neatinse.

Cu o suprafață de 37.100 ha, din care peste 4.200 ha de pădure seculară de fag incluse în patrimoniul UNESCO, Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița este un loc de refugiu, descoperire și continuă admirație.

Credit foto: dr. Sretco Milanovici – Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița