Vara își scrie povestea în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița (foto)

Life
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Vara își scrie povestea în Parcul Național Cheile Nerei - Beușnița

Vara își scrie povestea în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița

Imagini cu peisajele deosebite din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița au fost publicate de Romsilva pe pagina oficială de Facebook.

”Vara își scrie povestea în culori vii, pe fiecare colț de stâncă și frunză din Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița. Păduri răcoroase, ape cristaline, stânci sculptate de timp și liniștea aceea rară pe care o găsești departe de agitația urbană te așteaptă în Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița”, scriu reprezentanții Romsilva adăugând imagini realizate de dr. Sretco Milanovici – Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița.

CITEȘTE ȘI: Ne-a părăsit Prof. univ. dr. Marius Teodorescu, unul dintre cei mai apreciaţi chirurgi din Timişoara

Situat în județul Caraș-Severin, în sudul Munților Aninei, parcul ascunde comori naturale de o frumusețe aparte: Lacul Dracului; Cascadele Beușnița și Bigăr; Lacul Ochiul Beiului… și nenumărate poteci care te poartă în inima unei naturi neatinse.

 

Cu o suprafață de 37.100 ha, din care peste 4.200 ha de pădure seculară de fag incluse în patrimoniul UNESCO, Parcul Național Cheile Nerei – Beușnița este un loc de refugiu, descoperire și continuă admirație.

Credit foto: dr. Sretco Milanovici – Romsilva – Administrația Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *