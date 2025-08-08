Performanța în spitale, evaluată transparent cu indicatori clari și feedback-ul pacienților

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță vineri aprobarea unui nou set de măsuri care vizează creșterea transparenței și responsabilității în spitalele publice din România.

Conform noilor reglementări, managerii spitalelor vor fi obligați să publice pe site-urile instituțiilor date clare despre activitatea medicală, economică și administrativă. Printre informațiile ce vor trebui făcute publice se numără numărul transferurilor către alte unități medicale, serviciile acordate pe fiecare specialitate, contractele de achiziție publică, precum și indicatori de performanță atât pentru manageri, cât și pentru șefii de secție.

De asemenea, feedback-ul și satisfacția pacienților vor fi integrate ca indicatori concreți în evaluarea activității conducerii și a echipelor medicale. Ministrul a subliniat că aceste date nu vor fi doar „cifre pe hârtie”, ci instrumente reale de evaluare obiectivă, menite să contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor medicale.

„Pacienții trebuie să fie ascultați, iar experiența lor în spital să conteze în mod real în evaluarea conducerii și a echipelor medicale”, a declarat ministrul. El a mai precizat că aceste măsuri sunt parte din angajamentul său pentru transparentizarea activității spitalelor publice și introducerea unor criterii clare de performanță.

Oficialii anunță că vor continua să implementeze politici ferme și transparente pentru a crește încrederea în sistemul de sănătate, bazată pe responsabilitate și respect față de pacienți.

(sursa: Mediafax)