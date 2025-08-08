Incendiu puternic la Timișoara. Flăcările au cuprins 5 hectare de teren și traverse de cale ferată

Vineri, în jurul orei 14:45, Pompierii timișeni au fost anun țați despre producerea unui incendiu de vegetație uscată în Timi șoara, pe strada Gelu.

La locul evenimentului sunt mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu două autospeciale de stingere.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 5 hectare de teren și la traverse de cale ferată.

A fost anunțat Dispeceratul CFR Călători.

Misiunea este în dinamică, vom reveni.

Sursa foto: ISU Timiș