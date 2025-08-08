Incendiu puternic la Timișoara. Flăcările au cuprins 5 hectare de teren și traverse de cale ferată

Vineri, în jurul orei 14:45, Pompierii timișeni au fost anunțați despre producerea unui incendiu de vegetație uscată în Timișoara, pe strada Gelu.
La locul evenimentului sunt mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu două autospeciale de stingere.
Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 5 hectare de teren și la traverse de cale ferată.
A fost anunțat Dispeceratul CFR Călători.
Misiunea este în dinamică, vom reveni.
CITEȘTE ȘI: Primăria Timișoara se pregătește de concedieri ambalate ca “modernizare administrativă”
Sursa foto: ISU Timiș