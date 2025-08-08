Alessia Pop, la start alături de 25 de nume din elita marșului european

Zilele acestea, stadionul Ratina din Tampere, Finlanda, găzduiește Campionatul European de Atletism U20, după ce în 2018 a organizat, pentru aceeași grupă de vârstă, Campionatul Mondial.
Județul Timiș are în componența lotului României pe giroceanca Alessia Pop, care se va alinia, sâmbătă dimineață, la startul finalei de 10.000 m marș.
Lista de start conține 26 nume din elita marșului european, din 13 țări, unele cu tradiție – Spania, Italia.
Nu vorbim doar despre câștigătoare ale titlurilor de campioană națională, ci chiar despre deținătoare de recorduri naționale ale Spaniei, Italiei, Franței, Serbiei și iată, României, prin Alessia Pop.
Într-o cursă de mare valoare, nu putem decât să îi dorim Alessiei mult succes!
Competiția poate fi urmărită aici: https://eurovisionsport.com/…/competi…/20250807EATampere
Rezultatele LIVE: european-athletics.com