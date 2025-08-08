Alessia Pop, la start alături de 25 de nume din elita marșului european

Sport
Publicat în de Octavian Roşa
Fără comentarii
Alessia Pop, la start alături de 25 de nume din elita marșului european

Zilele acestea, stadionul Ratina din Tampere, Finlanda, găzduiește Campionatul European de Atletism U20, după ce în 2018 a organizat, pentru aceeași grupă de vârstă, Campionatul Mondial.

Județul Timiș are în componența lotului României pe giroceanca Alessia Pop, care se va alinia, sâmbătă dimineață, la startul finalei de 10.000 m marș.

Lista de start conține 26 nume din elita marșului european, din 13 țări, unele cu tradiție – Spania, Italia.

Nu vorbim doar despre câștigătoare ale titlurilor de campioană națională, ci chiar despre deținătoare de recorduri naționale ale Spaniei, Italiei, Franței, Serbiei și iată, României, prin Alessia Pop.

Într-o cursă de mare valoare, nu putem decât să îi dorim Alessiei mult succes!
Rezultatele LIVE: european-athletics.com

