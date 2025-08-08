Alessia Pop, la start alături de 25 de nume din elita marșului european

Zilele acestea, stadionul Ratina din Tampere, Finlanda, g ăzduiește Campionatul European de Atletism U20, după ce în 2018 a organizat, pentru aceea și grupă de v ârst ă, Campionatul Mondial.

Județul Timiș are în componența lotului României pe giroceanca Alessia Pop, care se va alinia, sâmbătă dimineață, la startul finalei de 10.000 m marș.

Lista de start conține 26 nume din elita marșului european, din 13 țări, unele cu tradiție – Spania, Italia.

Nu vorbim doar despre câștigătoare ale titlurilor de campioană națională, ci chiar despre deținătoare de recorduri naționale ale Spaniei, Italiei, Franței, Serbiei și iată, României, prin Alessia Pop.

Într -o curs ă de mare valoare, nu putem dec ât s ă îi dorim Alessiei mult succes!