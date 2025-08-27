Un şofer în vârstă de 81 de ani s-a răsturnat cu maşina pe un drum din Timiş.

Bărbatul a condus un autoturism pe DJ 592, dinspre orașul Buziaș spre municipiul Timișoara, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se înafara părții carosabile, pe sensul opus de circulație, într-un canal de colectare a apei de pe marginea drumului, a comunicat IPJ Timiş.

În urma impactului, octogenarul a fost rănit, fiind transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.