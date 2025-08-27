Fără festivitate de deschidere pe 8 septembrie la Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timișoara

Cultură/Educaţie
Publicat în de Gianina Ianăş
Fără comentarii
Fără festivitate de deschidere pe 8 septembrie la Liceul Teoretic "Jean Louis Calderon" din Timișoara

Directorul Liceului Jean Louis Calderon” a anunțat, într-o postare pe Facebook, că prima zi de școală din acest an școlar se va desfășura fără festivitatea de deschidere.

„Îi rog frumos pe parinții și elevii de la Calderon să înțeleagă că sistemul de învățământ trece printr-o perioadă extrem de complicată care va avea repercursiuni atât asupra noastră a dascălilor cât și asupra dvs. ca elevi și părinți”, a scris directorul Dan Ion Ionici.

Prin urmare, elevii vor intra direct în clase de la ora 9, cu excepția celor din clasa pregătitoare, a V-a și a IX-a, care vor fi preluați din curtea școlii de către învățători și diriginți.

CITEŞTE ŞI: O țară de lângă România interzice telefoanele elevilor în școli. „Luăm măsuri și contra învățării pe de rost”

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *