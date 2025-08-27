Fără festivitate de deschidere pe 8 septembrie la Liceul Teoretic „Jean Louis Calderon” din Timișoara

Directorul Liceului Jean Louis Calderon” a anunțat, într-o postare pe Facebook, că prima zi de școală din acest an școlar se va desfășura fără festivitatea de deschidere.

„Îi rog frumos pe parinții și elevii de la Calderon să înțeleagă că sistemul de învățământ trece printr-o perioadă extrem de complicată care va avea repercursiuni atât asupra noastră a dascălilor cât și asupra dvs. ca elevi și părinți”, a scris directorul Dan Ion Ionici.

Prin urmare, elevii vor intra direct în clase de la ora 9, cu excepția celor din clasa pregătitoare, a V-a și a IX-a, care vor fi preluați din curtea școlii de către învățători și diriginți.