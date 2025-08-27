#BastionByMerlin continuă în weekend cu rock și neotango

Sâmbătă, 30 august, de la ora 20, în curtea Bastionului Maria Theresia, trupa Reloaded aduce pe scenă muzica rock, reinterpretând hituri legendare din anii ’70 până în anii 2000. Un omagiu adus marilor nume ale genului și o invitație de a retrăi, live, rockul de altădată.

Duminică, 31 august, de la ora 20:00, Tangotic aduce pe scenă un melanj între tangoul clasic și influențe moderne din jazz, rock și folclor.

Intrarea este liberă la ambele concerte.

#BastionByMerlin este o serie de evenimente finanțată de Consiliul Județean Timiș și implementată de Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin”, cu scopul de a revitaliza Bastionul Theresia din Timișoara.

