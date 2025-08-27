Creștere cu 87,2% a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână

Renaşterea bănăţeană
Creștere cu 87,2% a numărului de persoane infectate cu Covid în ultima săptămână.

3.850 de noi cazuri de persoane infectate cu Covid-19 au fost înregistrate în perioada 18-24 august, cu 87,2% mai multe decât în săptămâna anterioară, potrivit INSP.

936 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Au fost confirmate 1.523 de cazuri la grupa de vârstă 0-9 ani, 307 la 10-19 ani, 342 la 20-29 ani, 385 la 30-39 ani, 277 la grupa 40-49, 306 cazuri la 50-59 ani, 225 la 60-69 ani; 305 la 70-79 ani și 180 de cazuri la vârste de peste 80 de ani.

Cea mai mică creștere a fost înregistrată la grupa de vârstă 0-9 ani (43,3%).

S-a raportat un singur deces datorat COVID-19, la o persoană de sex feminin, grupa de vârstă 80 ani și peste, prezentând comorbidități asociate.

Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 3.593.488 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar 69.269 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

(sursa: Mediafax)

