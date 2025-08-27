Accident între Liebling şi Stamora Română

Un bărbat, în vârstă de 42 de ani, a condus un utilaj agricol pe DJ 693, dinspre localitatea Liebling înspre Stamora Română, iar la un moment dat, la efectuarea virajului la stânga pentru pătrunderea în curtea unei ferme, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, care era în depășirea acestuia, condus de către un tânăr, de 21 de ani.

În urma impactului, un tânăr de 25 de ani, pasager în autoturism, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

