Timişoreanul Vlad Dragomir va juca în faza principală a Ligii Campionilor!

FC Pafos, Kairat Almatî și Bodo/Glimt s-au calificat, marți seară, în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal, după meciurile din manșa secundă a play-off-ului, relatează Agerpres. FC Pafos, campioana Ciprului, cu mijlocașul timișorean Vlad Dragomir integralist, a obținut în premieră biletul pentru Champions League.

După ce Pafos s-a impus cu 2-1 la Belgrad, Steaua Roșie a deschis scorul în Insula Afroditei prin Mirko Ivanic (min. 60). Gazdele au egalat spectaculos prin brazilianul Jaja (min. 89), care a reluat din voleu, cu boltă, mingea centrată de Pepe dintr-o lovitură liberă obținută de ex-polistul Dragomir.

Kairat Almatîi a învins-o pe Celtic Glasgow cu 3-2 la loviturile de departajare, în Kazahstan, după 210 minute fără gol (90 în prima manșă și 120 în a doua). Aleksandr Martinovici, Ofri Arad și Egor Sorokin au transformat pentru kazahi, iar Valeri Gromîko a trimis în bară, la loviturile de departajare. Portarul Temirlan Anarbekov a fost artizanul calificării, apărând trei penalty-uri, executate de Adam Idah, Luke McCowan și Daizen Maeda. Pentru campioana Scoției au transformat doar Arne Engels și Callum McGregor. Kairat s-a calificat în premieră în Champions League, fiind a doua echipă kazahă care reușește această performanță, după FC Astana (sezonul 2015-2016).

Bodo/Glimt a pierdut în Austria, 1-2 cu Sturm Graz, dar câștigase în tur cu 5-0. Scandinavii au deschis scorul prin Mathias Joergensen (15), dar Sturm a întors rezultatul prin reușitele lui Seedy Jatta (30) și Tim Oermann (73).