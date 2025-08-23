Un județ din vestul țării înregistrează cea mai slabă recoltă de porumb din ultimii șapte ani

În Arad se anunță cele mai slabe producții de porumb din ultimii șapte ani. Autoritățile agricole sunt în plin proces de colectare a cererilor de despăgubiri din partea agriculturilor afectați, potrivit europafm.ro. Seceta și arșita au calamitat zeci de mii de hectare de terenuri, în anumite zone paguba fiind de 100%. Probleme sunt și la floarea-soarelui.

Zonele cu cel mai bun pământ, cele din Câmpia de Vest, sunt cele mai afectate. Este vorba despre zonele Chișineu-Criș, Curtici, Sântana, Nădlac, Semlac, Pecica și Arad.

Dacă în ultimii șapte ani producţia medie era cuprinsă între 3.900 și 9.000 de kg la ha, în acest an va fi de cca 3.500 kilograme.

„Din păcate, culturile de primăvară arată foarte rău, în speță vorbim de cultura de porumb, în sensul că plantele sunt de talie redusă, știuleții sunt neformați. La această dată, 30 de UAT-uri au trimis rapoarte operative pentru o suprafață de 29.000 de hectare, dintr-un total de 85.000 de hectare care s-au cultivat cu porumb în acest an”, a precizat Pavel Țica.

În județ a plouat doar jumătate din cât ar fi trebuit. În zonele irigate însă, recoltele sunt de patru-cinci ori mai bune.

Raportat la condițiile meteo, producții bune sunt înregistrate pe Valea Crișului Alb și Valea Mureșului.

Fermierii pot transmite înştiinţările către primării până la 15 octombrie inclusiv, iar apoi autoritățile agricole din județe au termen să trimită la Ministerul Agriculturii situaţia pagubelor până pe 15 decembrie.

Judeţul Arad are o suprafaţă arabilă de 350.000 de hectare, din suprafaţa totală de 775.000 de hectare.