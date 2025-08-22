Locuitorii din Blașcovici sunt terorizați de incendiile de pe un teren viran abandonat de Primăria Timișoara (foto/video)

Locuitorii din Blașcovici sunt terorizați de incendiile de pe un teren viran abandonat de Primăria Timișoara

Nu mai puțin de trei incendii au avut loc, în această vară, pe un teren abandonat, ce aparține municipalității timișorene, situat în zona Blașcovici, în triunghiul dintre străzile Taborului, Profesor Alexandru Cișman și strada Tacit.

Aici sunt câteva zeci de case dar și câteva hale, iar focul, pus intenționat după spusele locatarilor, s-a apropriat extrem de aproape de case și clădiri.

Inițial, Primăria Timișoara a promis celor din cartier că aici va fi amenajat un parc, însă de cinci ani promisiunea a rămas doar…promisiune neonorată.

Între timp aici vegetația a devenit o junglă urbană, rai pentru șobolani, dar și pentru oameni ai străzii. În plus, fiind abandonată și ignorată total de Horticultura SA și de primăriei, zona a ajuns o veritabilă rampă clandestină pentru gunoi, resturi din construcții dar și multe materiale inflamabile.

Așa se face că joi, 21 august 2025, pompierii de la ISU Banat au fost apelați pentru a treia oară vara aceasta pentru a stinge un incendiu în jungla din Blașcovici.

Oamenii au sunat și la poliție și jandarmerie, deoarece spun că au observat de fiecare dată persoane care vin în acel loc și, cel mai probabil, aceștia dau foc gunoaielor și vegetației uscate.





Lucru confirmat de altfel și de către reprezentanții ISU Banat, care spun că, cel puțin la incendiul de joi, cauza a fost o flacără (sursă de foc) deschisă. Adică un incendiu provocat intenționat.

Oamenii au apelat și la poliție și jandarmerie atât din cauză că diverse mașini și furgonete lasă gunoaie în locul respectiv, dar mai ales pentru că flăcările și fumul le fac viața imposibilă, iar incendiile declanșate și temperatura caniculară au făcut ca flăcările să se apropie periculos de mult de proprietățile și de casele locuitorilor de pe cele trei străzi.

“Ieri am chemat pompierii pentru un incendiu pe strada Taborului. Este al treilea incendiu pe acel teren, este un teren viran al Primăriei. Voiau să facă un parc acolo, înțeleg că așa ar apărea într-un PUZ: strada Taborului colț cu str. Profesor Alexandru Cișman, zona Blașcovici.

Nu au mai făcut nimic și au abandonat locul, nici măcar nu toaletează zona. Bănuim că sunt fie oameni ai străzii sau cei ce aduc gunoi și îi dau foc. Sunt multe materiale inflamabile rămase de la o firmă de transport care a plecat din zonă, însă au mai lăsat diverse după ei. Au fost pompierii de două ori, poliția și jandarmeria… Se stinge focul și… din nou, cineva dă foc și haosul reapare în zonă”, ne-a declarat proprietara unei casa de pe strada Profesor Alexandru Cișman.

Cei la la IPJ Timiș cunosc problema și intervin în limita competențelor, prin patrulări sau atunci când sunt sesizați dar deocamdată nu au reușit să prindă în flagrant vreun făptaș sau să identifice autorii incendiilor sau pe cei de aruncă deșeuri și gunoaie.

Ce mai spun oamenii de aici este că au făcut sesizări și la Primăria Timișoara și la Poliția Locală, însă nu se mișcă nimic, iar polițiștii locali sunt văzuți foarte rar pe străzile din zona Blașcovici.