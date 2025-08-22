Accident rutier extrem de grav în localitatea Șag. FOTO

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Vineri, în jurul orei 15:05, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier, în localitatea Șag.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

În accident au fost implicate 4 autoturisme în care se aflau 8 persoane (dintre care 2 minori).

În urma impactului, 3 persoane necesită îngrijiri medicale, dintre care o victimă de sex feminin a rămas blocată în autoturism, fiind extrasă de echipajul de descarcerare și predată unui echipaj medical, a transmis ISU Timiș

Toate cele 3 victime sunt conștiente și cooperante.

Misiunea salvatorilor este în dinamică, vom reveni.

Trafic este îngreunat pe DN 59, la Șag. Se estimează reluarea circulației normale până la ora 17, a comunicat DRDP Timișoara.

Sursa foto: DRDP Timișoara

