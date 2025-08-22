Imagini video de la accidentul din Șag. Ce au stabilit polițiștii

Accident grav, vineri dup ă-amiază, î n jurul orei 15, î n localitatea Șag.

O femeie de 66 de ani a condus un autovehicul dinspre Jebel înspre municipiul Timișoara, iar în localitatea Șag a ajuns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune cu 2 autoturisme care staționau regulamentar la semafor, conduse de o femeie în vârstă de 68 de ani și de un bărbat de 41 de ani, a transmis IPJ Timiș.

Unul dintre automobile a ricoșat în altul care, de asemenea, staționa la semafor.

În urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv femeia de 66 de ani, femeia de 68 de ani, conducător auto din primul autovehicul care staționa la semafor și o femeie de 47 de ani, pasageră în acesta din urmă.

Toți conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa video: IPJ Timiș