Rogobete și Simonis dau undă verde pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, în ciuda politicii de austeritate a guvernului

O veste bună pentru timișoreni dar și pentru pacienții oncologici din vestul țării și din Ungaria și Serbia este că viitorul Institut Regional de Oncologie de la Timișoara a primit autorizația de construire.

În ciuda tăierilor de fonduri și a suspendării multor investiții, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, 22 august 2025, că Institutul Regional de Oncologie din Timișoara (IROT) este un proiect strategic pentru România și că nu se pune problema pierderii finanțării.

IROT are autorizație de construire

Ministrul a efectuat o vizită pe două șantiere, împreună cu Alfred Simonis, președintele CJ Timiș – care astfel și-a îndeplinit promisiunea, alături de vicepreședinții CJT, Alexandru Iovescu și Alin Popoviciu și cu reprezentanții autorităților medicale și cei ai constructorilor.

”Institutul Regional de Oncologie din Timișoara reprezintă un proiect strategic nu pentru Timiș sau Timișoara, ci pentru România.

Completarea rețelei, lanțurilor de spitale oncologice din România cu IROT este o prioritate națională. Am văzut în spațiul public o serie de dezinformări că Institutul își pierde finanțare sau că este o construcție faraonică. Ce vă pot spune e că construcția IROT va continua, există surse de finanțare asigurate deja din Programul Național de Sănătate, sunt fonduri europene nerambursabile, deci nu vorbim de un credit.

Finanțarea acestui Institut se va schimba, se va modifica din fonduri PNRR în fondurile Programului Operațional Sănătate, iar IROT, indiferent cât își doresc unii să nu se întâmple, se va întâmpla.

Estimez că la finalul lunii septembrie se va finaliza acest schimb de programe de finanțare. Va fi o hotărâre de Guvern. Până atunci se vor continua lucrările pe actualul program de finanțare”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Alfred Simonis a detaliat stadiul proiectului.

”Avem emisă de ieri autorizația de construire a noului Institut Oncologic. Deși Timișoara și Timișul au pierdut trenul spitalelor regionale în urmă cu 10 ani când acestea se finanța în toată țara, mai puțin aici, și vă amintiți frustrarea noastră, a timișenilor, iată că deși am ratat acel tren, astăzi, după ce ne-am implicat, putem spune că Timișoara va avea primul spital regional din România, deși a ratat trenul acum 7-8-10 ani, când se împărțeau atunci.

Avem în lucru mai multe obiective. Menționez câteva dintre ele: avem în lucru un centru de tratare a minorilor cu adicții, am început construcția acestui centru și avem nevoie de sprijinul Ministerului Sănătății după ce acesta va fi finalizat pentru a fi funcțional.

Lucrăm și la Lovrin la un centru de recuperare medicală ortopedie-traumatologie; vom transfera pacienții de la psihiatrie, de pe Văcărescu, într-un nou imobil.

Am semnat chiar astăzi un parteneriat cu Spitalul Județean pentru reabilitare energetică la Casa Austria, această perlă a spitalului.

De Centrul de Mari Arși pe care l-am vizitat deja nici nu mai are sens să zic, este centrul aflat în cel mai avansat stadiu din România, e aproape 80% gata – va fi mai mult decât un Centru pentru Mari Arși, pentru că are UPU, are Terapie Intensivă, bloc operator și altele”, a declarat Alfred Simonis, președintele CJ Timiș.

Până cel târziu la finalul anului 2027, în locul ruinelor de pe Calea Torontalului se va construi Institutul Regional Oncologic.

Noul spital va deservi zona de vest a țării și va avea 250 de paturi pentru spitalizare de zi, Ambulatoriu, zona de servicii de diagnosticare (analize de laborator, imagistică, endoscopie, explorări funcțional), bloc operator, terapie intensivă, laborator radioterapie, laborator medicină nucleară, centru pentru transplant medular și afereza celule stem).

Unitatea sanitară va avea, de asemenea, un centru pentru primirea urgențelor oncologice și spații de studiu și cercetare (sala multifuncțională, săli de studiu, săli de prezentări practice, birouri de studiu, etc).

Din cele 230 de milioane de euro cat costa spitalul, 30-40% reprezintă dotările, mobilier și echipamente.

Lucrările continuă și la Centrul de Mari Arși

Al doilea obiectiv al vizitei ministeriale a fost șantierul noului Centru pentru Mari Arși de lângă Spitalul Județean.

„Pentru mine nu este doar o vizită, ci o mare emoție pentru că sunt acasă. Cunosc acest proiect (n.r. – Centrul de Mari Arși) foarte bine, încă de la începuturile lui, de când am fost pus pe hârtie pentru prima dată în anul 2015.

În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătății, acest proiect era blocat complet. Nu vorbim aici doar de Spitalul de Mari Arși de la Timișoara.

Blocate au fost și Spitalul de Arși de la Târgu Mureș și primul Centru de Arși de la Spitalul «Grigore Alexandrescu» din București. […] La Timișoara, la finalul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arși din România, urmând ca în primăvara anului viitor să fie dat în folosință. […]

Dacă e să mă întorc la Timișoara și la investițiile în sănătate care s-au făcut aici în ultimii patru ani, acestea ne vor spune că infrastructura sanitară din județul Timiș și-a schimbat înfățișarea. […]

Continuăm investițiile în întreaga țară. După cum am spus acum câteva săptămâni, reforma sistemului de sănătate înseamnă o eficientizare a unităților, astfel încât pacientul să beneficieze de cât mai multe servicii”, a declarat, la Timișoara, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.