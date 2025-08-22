Cutremur cu magnitudinea 4,4 în Gorj

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 s-a produs în județul Gorj, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

”În ziua de 22 August 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 16km NV de Targu Jiu, 67km S de Hunedoara, 73km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81km S de Deva, 93km V de Râmnicu Vâlcea”, precizează INCDFP.