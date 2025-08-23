Val de acte de vandalism în zonele centrale din Timișoara

Zonele centrale ale Timișoarei administrate de Horticultura sunt vizate, aproape săptămânal, de acte de vandalism.

Băncile din parcuri par să fie țintele preferate ale unor persoane neidentificate încă.

Cel mai recent incident a avut loc în Parcul Civic, unde mai multe bănci au fost distruse.

Acestea au fost ridicate și urmează să fie reparate, transmit reprezentanții Horticultura.

”Considerăm că spiritul Timișoarei înseamnă implicare civică, respect față de oraș și grijă pentru locurile în care trăim și ne relaxăm.

Din acest motiv, continuăm seria de postări educaționale menite să încurajeze atitudinile responsabile și comportamentul civic.

Cu regret, semnalăm un nou act de vandalism, de această dată în Parcul Civic din Timișoara, cel mai recent dintr-o serie de incidente ce au loc săptămânal în zonele centrale administrate de Horticultura.

Mai multe bănci au fost vandalizate – rupte sau incendiate. Acestea au fost deja ridicate și urmează să fie reparate de colegii noștri.

Vandalismul nu afectează doar mobilierul urban, ci și frumusețea și siguranța spațiilor verzi de care ne bucurăm cu toții.

Rugăm cetățenii să trateze cu grijă mobilierul urban și să semnaleze imediat orice act de vandalism la care asistă.

Împreună putem păstra parcurile Timișoarei curate, sigure și primitoare pentru toți!”, a postat Horticultura pe pagina de Facebook.

Sursa foto: Horticultura