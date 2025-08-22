Primăria anunță finalizarea lucrărilor de punere în siguranță a Sinagogii din Fabric

Lucrările de punere în siguranță a Sinagogii din Fabric, primul pas important pentru salvarea și reactivarea acestui monument istoric, au fost finalizate, anunță Primăria Timișoara.

Construită între 1897 și 1899, Sinagoga nu a mai fost folosită din anii ’80 și s-a degradat considerabil, astfel că intervențiile au vizat oprirea procesului de deteriorare și pregătirea clădirii pentru etapa de reabilitare.

Astfel, au fost executate lucrări de reparare a învelitorii acoperișului, pentru a opri infiltrațiile de apă, de consolidare a elementelor cu structură la risc și de îndepărtare a componentelor aflate în pericol de prăbușire.

Totodată, vitraliile au fost protejate cu placaj, iar elementele decorative fragile au fost demontate și depozitate în condiții de siguranță.

În paralel, Primăria Timișoara, în parteneriat cu World Monuments Fund, a demarat procesul de elaborare a temei de proiectare pentru reactivarea fostei Sinagogi din Fabric ca spațiu deschis comunității.

Acest proces a inclus consultarea locuitorilor din cartier și a specialiștilor, astfel încât noua destinație a clădirii să răspundă atât nevoilor comunitare, cât și valorii sale patrimoniale. Valoarea Sinagogii din Fabric va fi amplificată de proiectul municipalității de regenerare urbană a zonei Traian, care va aduce un plus de atractivitate și accesibilitate a cartierului istoric.

Lucrările de punere în siguranță, în valoare de 965.564,19 lei (TVA inclus), au fost executate de Art History Construct SRL, cu finanțare integrală de la bugetul local.

Sinagoga din Fabric a fost preluată de municipalitate pe o perioadă de 49 de ani. Construită între 1897 și 1899 în stil eclectic, cu elemente neo-maure, gotice și neo-renascentiste italiene, clădirea este monument istoric și se află în zona de protecție istorică „Ansamblu urban Fabric” (II).