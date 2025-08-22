Restricții de circulație la Timișoara

Comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat închiderea circulației rutiere, în mai multe zone din oraș, în perioada 24.08.2025 – 06.09.2025, în vederea desfășurării unui eveniment sportiv și a lucrărilor la infrastructura rutieră.

Astfel, duminică, 24.08.2025, traficul rutier va fi închis în zona centrală a orașului, în intervalul orar 08:00 – 18:00, în vederea desfășurării competiției sportive automobilistice și de karting „Timișoara Grand Prix 2025”. Competiția se va desfășura pe următorul traseu: Bulevardul Vasile Pârvan – Pasajul Michelangelo – Bulevardul Corneliu Coposu – sensul giratoriu Pestalozzi – retur.

De asemenea, parcarea publică de pe Bulevardul Vasile Pârvan, adiacentă Corpului ELECTRO al Universității Politehnica Timișoara va fi rezervată, pentru a deservi aceleiași competiții.

Totodată, în perioada 26.08.2025 – 06.09.2025, circulația rutieră va fi închisă pe strada Grigore Alexandrescu, tronsonul cuprins între strada Samuil Sagovici și bulevardul Cloșca, în vederea efectuării intervențiilor la infrastructura și suprastructura drumului.

Șoferilor li se recomandă să folosească rute alternative pe perioada de desfășurare a lucrărilor și a competiției sportive

