Trei medalii de aur, trei de argint și două de bronz pentru Timișoara la Olimpiada Națională de Informatică

Lotul olimpic al județului Timiș se întoarce cu o salbă de premii și medalii de la Olimpiada Națională de Informatică (gimnaziu) de la Baia Mare!

Astfel, la clasa a V-a, Albert Mateș (Colegiul Național “C.D. Loga”) a reușit să-și adjudece premiul al II-lea (acordat de Ministerul Educației și Cercetării) și o medalie de aur (din partea Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică), în timp ce Tudor Ciobanu (Liceul Teoretic “Grigore Moisil”) a obținut o medalie de bronz.

La clasa a VI-a, Luca Blaj și Andrei Șofîlcă (ambii de la “C.D. Loga”) au primit câte o mențiune, respectiv câte o medalie de argint, în timp ce Deian Chirițoiu (“Grigore Moisil”) a obținut o medalie de argint, iar Ștefan Bonchiș (“C.D. Loga”) – o medalie de bronz.

La clasa a VIII-a, Vlad Muntoiu (“C.D. Loga”) și-a trecut în palmares premiul al III-lea și o medalie de aur, iar Șerban Brindescu (Școala Gimnazială nr. 16 “Take Ionescu”) a obținut prima mențiune și o medalie de aur.

Toți cei opt elevi medaliați se vor prezenta miercuri, 25 martie, la proba de baraj în vederea alcătuirii lotului lărgit de informatică – gimnaziu al României.

Din lotul însoțit la Baia Mare de doamna profesoară de informatică Emanuela-Jana Mafteiu-Scai (“Grigore Moisil”), au mai făcut parte elevii Marcus Vese (clasa a VI-a, “C.D. Loga”), Horia Matei Moisă (clasa a VII-a, “Grigore Moisil”) și Filip Budulan (Liceul Teoretic “Coriolan Brediceanu” Lugoj).

Felicitări tuturor și mult succes la olimpiadele și concursurile viitoare!

