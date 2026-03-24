Arsenal Aventura & Aqua Park deschide sezonul aventurii pe 27 martie: zbor cu 70 km/h pe una dintre cele mai lungi tiroliene din România. Foto

Odată cu redeschiderea sezonului, programul „Școala Altfel” aduce sute de copii în parc pentru activități educative și recreative.

Arsenal Aventura & Aqua Park, una dintre cele mai spectaculoase destinații de aventură din România pentru familii și grupuri, anunță deschiderea sezonului 2026 începând cu 27 martie. Vizitatorii sunt invitați să descopere experiențele outdoor ale parcului, de la zborul pe una dintre cele mai lungi tiroliene din România până la celebrul PowerFan Jump, singurul sistem de cădere controlată din țară, de la 35 m înălțime.

Aventură pe 88 de hectare de pădure

Pe cele 88 de hectare de pădure, parcul oferă peste 20 de atracții outdoor, printre care trasee suspendate cu dificultate progresivă, panoul artificial de escaladă, unul dintre cele mai mari din România, activități de airsoft și spații de relaxare. Participanții pot atinge viteze de aproximativ 70 km/h pe tiroliana de peste 600 de metri, iar experiențele de aventură sunt completate de zone SPA, focuri de tabără și facilități de cazare pentru până la 200 de persoane.

Sute de copii așteptați în cadrul „Școala Altfel”

În perioada programului educațional „Școala Altfel”, Arsenal Park devine destinația preferată pentru activități educative și recreative în aer liber. Sute de copii vor participa la programe care combină mișcarea, aventura și activitățile de echipă, beneficiind de infrastructura completă a parcului, cu locuri de cazare, restaurant și activități outdoor variate.

Destinație pentru familii și grupuri

Arsenal Park este ideal pentru escapade de weekend, vacanțe active sau ieșiri de grup, oferind experiențe pentru toate vârstele. În perioada 10 – 12 aprilie, vizitatorii pot petrece Paștele într-un mod inedit, cu pachete speciale care includ trei nopți de cazare, mese tradiționale cu foc de tabără, access la SPA, ateliere pentru copii și activități pentru întreaga familie.

„Primăvara aduce cu ea bucuria de a-i vedea pe copii activi în natură, explorând pădurea și descoperind noi provocări la fiecare pas. Ne face plăcere să le oferim experiențe care combină aventura cu distracția, în timp ce părinții pot alege să se alăture jocului și aventurii sau să se relaxeze în zonele dedicate de recreere și spa.”, au declarat reprezentanții parcului.

Despre Arsenal Aventura & Aqua Park

Situat în Orăștie, județul Hunedoara, pe terenul unui fost depozit militar transformat în destinație turistică, parcul combină aventura și relaxarea în natură. Cu peste 20 de atracții outdoor și facilități de cazare pentru aproximativ 200 de persoane, Arsenal Park este potrivit pentru familii, grupuri și tabere școlare.

Biletele de intrare în parc sunt 25 de lei pentru copii și 40 de lei pentru adulți, iar acestea includ acces la Muzeul Militar, Fitness Park, skatepark, trambuline și zonele de joacă pentru copii cu zeci de elemente.

Pentru mai multe detalii: https://arsenalpark.ro