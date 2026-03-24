Activități pentru public dedicate Zilei Internaționale a Conștientizării Autismului, la UVT.

Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială și studenții voluntari din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), în parteneriat cu Asociația „Aripi pentru Autism”, marchează în 28 martie Ziua Internațională a Conștientizării Autismului (2 aprilie) printr-un eveniment de informare și sensibilizare derulat sub sloganul „Diferit, nu mai puțin”.

Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc în amfiteatrul A01 al Universității de Vest din Timișoara, unde, în intervalul orar 9-11, publicul va avea oportunitatea de a asculta intervenții din partea specialiștilor din comunitatea academică timișoreană, dar și din partea reprezentanților unor instituții sau organizații în activitatea cărora problematica autismului este o prezență constantă.

În aceeași zi, holul de la parterul Universității de Vest din Timișoara va găzdui, în intervalul orar 11 – 14, o prezentare a ofertei instituțiilor, asociațiilor și centrelor din orașul Timișoara care se adresează prin servicii și terapii specifice copiilor diagnosticați cu Tulburare din Spectrul Autist (TSA) și familiilor acestora.

În același interval orar, holul va găzdui ateliere creative și activități destinate copiilor, deopotrivă neurotipici și atipici, într-o invitație la acceptare, incluziune, solidaritate, empatie și susținere.

Începând cu ora 12, publicul este invitat să participe la ateliere tematice pe subiecte de interes, precum: diagnosticarea și screeningul tulburărilor de dezvoltare, colaborarea multidisciplinară, accesul la servicii de sprijin, diferitele terapii utilizate, provocările copiilor, tinerilor și adulților cu TSA în școală, societate sau pe piața muncii.

Accesul publicului la toate activitățile este liber.