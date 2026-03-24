Oameni inteligenţi, concluzii greşite. Eveniment interactiv de psihologie la Timișoara

Joi, 26 martie, de la ora 19,  timișorenii pasionați de psihologie sunt așteptați la Cinema Victoria,  la un eveniment interactiv despre cum putem deveni mai conștienți de propriile noastre mecanisme mentale și cum ne putem antrena spiritul de observație și gândirea critică în viața de zi cu zi.

”Alături de Anca Tiurean (foto), psihoterapeut sistemic și consilier filosofic, vom explora:  ce sunt biasurile cognitive și cum apar ele în gândirea noastră;  în ce măsură merită să avem încredere în intuiție și când să folosim întrebări de verificare;  cum ne este influențată percepția de context, de istoricul și de preocupările noastre personale; ce instrumente ne oferă practica filosofică și psihologia sistemică pentru a ne ajuta să gândim mai clar și să examinăm ideile proprii și pe ale celorlalți.

Întâlnirea este concepută ca un dialog deschis cu exemple, întrebări și exerciții de reflecție. Anca Tiurean este psihoterapeut sistemic din 2012, doctorand în filosofie și consilier filosofic format la Institutul de Practici Filosofice din Paris  Evenimentul este caritabil și face parte din seria noastră de discuții pe teme psihologice de interes, intitulată <<Seri de (auto)cunoaștere>>.

Fondurile strânse vor contribui la finanțarea unui program de psihoterapie accesibilă. Biletele sunt disponibile pe www.iabilet.ro. ”, au transmis organizatori evenimentului.

