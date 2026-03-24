Percheziții DNA la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Mesajul unității medicale

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, procurorii DNA au făcut verificări în mai multe birouri din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timişoara, spital aflat în subordinea Primăriei Timişoara.

„Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara confirmă faptul că, în cursul zilei de astăzi, reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție desfășoară activități de verificare, fiind solicitate și ridicate documente.

Conducerea unității sanitare subliniază că acordă întreg sprijinul organelor de anchetă și colaborează deschis pentru clarificarea tuturor aspectelor vizate.

În același timp, facem precizarea că aceste verificări nu vizează activitatea medicală curentă și nu afectează desfășurarea actului medical.

Spitalul „Victor Babeș” Timișoara își desfășoară activitatea în condiții normale și își menține angajamentul ferm pentru respectarea legislației și a standardelor profesionale”, a transmis unitatea medicală.

Vă reamintim că, începând cu data de 1 aprilie 2026, conducerea Spitalului de Boli Infecţioase Timişoara a fost înlocuită, după ce managerului Cristian Oancea nu i-a fost prelungit mandatul. Postul de manager este ocupat, interimar, cel puțin pentru următoarele 6 luni, de Camelia – Corina Pescaru.