Sezonul automobilistic județean a fost deschis la Timişoara

Concursul automobilistic și de karting „Grand Prix Timișoara – Mărțișor – Aninoasa Tim” a deschis stagiunea 2026 a campionatului ce reunește piloți din cel mai vestic județ al țării.

Întrecerea pe patru roți organizată de Asociația Auto Club Rally Timiș prin președintele Ladislau Giurisici, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv, a ajuns la cea de-a 27-a ediție.

Prima etapă din noul sezon a reunit la start 43 de ași ai volanului. Noutatea a reprezentat-o introducerea claselor rally-cross (aici au participat sportivi maghiari), juniori+ și eco-karting juniori.

După o luptă strânsă, desfășurată într-un total spirit de fair-play și sportivitate, experimentatul pilot Marius Giurisici s-a impus la clasa 1 și a obținut cel mai bun timp din concurs.

Alexandru Krepelka, multiplu campion național la viteză în coastă, revenit în întrecerea automobilistică județeană, a fost cel mai rapid la clasa 2, iar Darius Stepan a câștigat clasa 3.

CSC Dumbrăvița a dominat competiția, învingând la clasele echipe auto și echipe karting.

Clasamentele finale se prezintă în felul următor:

* eco-karting junior – 1. Denis Mihăiță, 2. Marius Tehei, 3. Evelin Dobîrcău;

* eco-karting – 1. Eric Mihăilescu; karting – 1. Eduard Avram, 2. Luca Juravlea;

* echipe karting – 1. CSC Dumbrăvița Karting Team (Denis Mihăiță, Marius Tehei, Eric Mihăilescu);

* clasa 1 – 1. Marius Giurisici (Honda Civic), 2. Petru Ianăș (Opel Corsa), 3. Daniel Bătrân (Peugeot 106);

* clasa 2 – 1. Alexandru Krepelka (Honda Civic), 2. Raul Saucan (Ford Focus), 3. Tiberiu Andrei (Ford Fiesta);

* clasa 3 – 1. Darius Stepan (Opel GT), 2. Claudiu Popa (Opel Kadett), 3. Alin Codrea (Mitsubishi Colt);

* rally-cross – 1. Florin Petruș (Seat Ibiza), 2. Robert Pataki (Honda Civic), 3. Robert Kele (Mitsubishi Colt);

* feminin – 1. Andra Racolta (Suzuki Swift), 2. Raluca Dragoste (Renault Twingo), 3. Ana Codrea (Renault Twingo);

* juniori: 1. Christian Papp (Suzuki Swift), 2. Andra Racolta (Suzuki Swift), 3. Darian Corlan (Honda Civic);

* juniori+ – 1. David Codrea (Mitsubishi Colt), 2. Sebastian Dragoste (Renault Twingo), 3. Ana Codrea (Renault Twingo);

* echipe auto – 1. CSC Dumbrăvița Rally Team (Marius Giurisici, Darius Stepan, Alexandru Krepelka, Răzvan Buzdugan).

Festivitatea de premiere a început cu sărbătorirea tuturor doamnelor și domnișoarelor prezente, cu flori, mărțișoare și diplome.