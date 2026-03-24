Se opreşte apa în tot Girocul!

Joi, 26 martie, între orele 9-16, se va întrerupe furnizarea apei în Giroc, pentru lucrări de mentenanță la Gospodăria de Apă.

La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure.

Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, Aquatim recomandă clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă.

De asemenea, consumatorii sunt sfătuiţi să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.