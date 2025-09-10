Sunt locurile de parcare o mare problemă în Timişoara, dar tupeul unor şoferi nu cunoaşte limite. FOTO

Sunt locurile de parcare o mare problemă în Timişoara, dar tupeul unor şoferi nu cunoaşte limite…

Miercuri, în jurul orei 13:50, la intersecţia străzilor Vasile Lucaci şi Aurel Popovici, un microbuz era parcat total aiurea, conducătorul acestuia sfidând legea şi punând în pericol pietonii.

Cititorul care ne-a trimis imaginile spune că marcajul pe trecerile de pietoni respective a fost făcut recent (nu erau „zebre” înainte), tocmai pentru că zona este tranzitată zilnic de sute de elevi, în apropiere fiind Şcoala Gimnazială nr. 16.

Dacă autorităţile sunt interesate să afle numărul de înmatriculare al autovehiculului (deontologia nu ne permite să-l facem public), le putem pune la dispoziţie imaginile needitate.