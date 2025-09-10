Primăria Timișoara a anunţat că amenajează multe locuri de parcare între blocuri, după ce eliberează domeniul public de maşinile abandonate

Primăria Municipiului Timișoara a anunţat că, prin TIMPARK și Poliția Locală, „continuă să redea comunității spații blocate de vehicule abandonate. De la începutul anului au fost ridicate peste 160 de vehicule abandonate de pe domeniul public, dintre care 23 au fost recuperate de proprietari, iar alte 200 au fost valorificate prin vânzare la licitații publice. Astfel, trotuare, zone verzi și alei între blocuri, blocate de mașini, au fost redobândite de comunitate, în special în cartierele Lipovei și Aradului, unde municipalitatea a creat, în paralel, aproape 200 de locuri noi de parcare între blocuri, pe locul vechilor garaje”.

Municipalitatea încurajează timișorenii să semnaleze prezența vehiculelor abandonate accesând https://sesizari.primariatm.ro/ și, acolo unde este cazul, să își ridice mașinile în termenul legal. Sesizări pot fi transmise și către Poliția Locală, la numerele de telefon 0256 246 112 și 0256 968. În prezent, Timpark intervine cu cinci autoutilitare pentru ridicarea vehiculelor, programul de lucru fiind de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.

„Aceste acțiuni au drept scop decongestionarea drumurilor publice și a trotuarelor, sprijinirea transportului public și eliberarea de locuri de parcare în cartiere, în completarea eforturilor municipalității de a amenaja noi astfel de spații. În prezent, municipalitatea, prin SDM, execută lucrări în Calea Aradului, pe strada Orșova, pentru crearea a peste 100 de locuri de parcare. Totodată, în cartierul Lipovei, unde echipele SDM au reparat strada adiacentă, au amenajat un nou trotuar și au realizat o parcare cu peste 30 locuri, sunt în amenajare alte aproape 70 de locuri de parcare”, a mai informat Primăria Timişoara.