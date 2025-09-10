Trafic îngreunat în zona Holdea, după ce un BMW şi un tir s-au izbit violent

Traficul în zona nodului rutier Holdea, oricum aglomerat, a fost dat peste cap, miercuri la amiază.

Un BMW şi un tir s-au izbit violent, ambele autovehicule rămânând pe carosabil în urma impactului.

Echipaje de poliţie, pompieri şi ambulaţă au ajuns la faţa locului.

De asemenea, o echipă a DRDP Timişoara a intervenit pentru a elibera şoseaua, împreună cu salvatorii de la ISU.

Potrivit primelor informaţii, din fericire, nu există victime.

Sursa foto: DRDP Timişoara