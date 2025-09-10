Alertă de inundații. Nouă județe din vestul și nordul României vor fi, joi 11 septembrie, sub Cod galben.

Nouă județe din vestul și nordul României vor fi sub Cod galben de inundații joi, cu risc de viituri pe râurile mici și inundații locale.

Alerta va fi valabilă joi, 11 septembrie, între orele 6:00 și 16:00, și vizează județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Sălaj, Hunedoara, Arad și Alba.

Hidrologiii avertizează că se pot produce viituri rapide pe râurile mici, scurgeri importante pe versanți și pâraie, precum și creșteri ale nivelurilor apelor care pot depăși cotele de atenție.

Zonele cele mai expuse sunt bazinele hidrografice ale râurilor Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb și Arieș.

(sursa: Mediafax)