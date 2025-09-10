Momente de cumpănă pe o stradă din Timişoara. Un tânăr stătea pe şosea

Astăzi, în jurul orei 11:10, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați, prin apel la 112, de către un bărbat de 32 de ani, cu privire la faptul că intenționează să se sinucidă.

Polițiștii au demarat de urgență căutările, acesta fiind depistat pe strada George Coșbuc, pe carosabil, în apropierea autovehiculelor parcate, incoerent în vorbire.

Bărbatul a fost transportat la Clinica de Psihiatrie Eduard Pamfil din municipiul Timișoara, fiind cunoscut cu afecțiuni medicale, a transmis IPJ Timiş.