Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Dacia 1300 parcată pe străzile din Belgravia, cel mai bogat cartier din Londra.

Să vezi o Dacia 1300 clasică, cu elementele cromate originale, parcată lângă un Rolls-Royce sau un Bentley în Belgravia este cu siguranță o priveliște rară.

Simbol al industriei auto din România, Dacia din imagine a fost fotografiată de un cititor G4Media într-un contrast fascinant pe străzile luxoase din cel mai bogat cartier din Londra.

Exemplarul din imagine pare foarte bine întreținut și este folosit ca vehicul publicitar pentru o firmă de evenimente.

Pentru pasionații de automobile de epocă, iată pe scurt câteva date despre modelul Dacia 1300. A fost produs în perioada 1969 – 1984, pentru modelul 1300 simplu, deși derivatele sale au continuat până în 2004 sub numele 1310.

Este o licență a modelului francez Renault 12. Colaborarea a început în 1966, iar prima Dacia 1300 a ieșit de pe poarta fabricii din Mioveni pe 23 august 1969.

La lansare, era o mașină modernă pentru standardele europene, oferind tracțiune față și un confort sporit față de modelele est-europene contemporane.

