Șansa reabilitării: CSC Dumbrăviţa o întâlnește pe CSM Reşiţa

CSC Dumbrăvița o întâlnește pe CSM Reșița în propriul fief în etapa a cincea a fazei play-out din Liga a II-a la fotbal. Partida va avea loc sâmbătă, cu începere de la ora 11, pe stadionul „Ștefan Dobay” din comuna situată lângă Timișoara.

Va fi a noua confruntarea oficială cu formația cărășeană, în fața căreia alb-verzii au reușit, în urmă cu patru ani, promovarea în eșalonul secund. După acea dublă de baraj, cele două echipe bănățene s-au întâlnit de patru ori în Liga a II-a, ultima dată în etapa a doua a sezonului regulat din ediția în curs. Anul trecut, pe 9 august, CSM Reșița s-a impus cu scorul de 3-1 la Dumbrăvița.

Meciul de sâmbătă vine într-un moment extrem de dificil pentru timișeni. Cu doar un punct acumulat în primele patru runde din play-out, elevii antrenorului Florin Fabian au nevoie acută de puncte pentru a-și asigura un final de sezon cât de cât liniștit.

De cealaltă parte, CSM Reșița conduce în grupa B din play-out, însă vine după un prim eșec suferit cu Leontin Doană pe banca tehnică, 1-2 cu Concordia Chiajna chiar în Valea Domanului.

Partida de sâmbătă reprezintă, totodată, o reîntâlnire cu Claudiu Apro, Ouadie Salhi și Nicu Modan, foști fotbaliști ai Dumbrăviței la nivelul eșalonului secund.

„Am spus-o și după meciul de la Tunari, echipa nu se află într-un moment bun și am încercat să analizăm situația în aceste zile. Sigur, e o succesiune de evenimente care s-au întâmplat la ultimele meciuri, dar am mai trecut prin momente complicate în acest campionat. Tocmai asta le-am scos în evidență băieților, că au reușit să treacă peste anumite momente grele și că în viața oricărei echipe există asemenea momente.

Important este să putem să trecem peste ele, să ne recapacităm, să ne recâștigăm încrederea. Bineînțeles, sâmbătă este momentul prielnic pentru a ieși din această pasă negativă. Mai ales după meciul de la Tunari, dezamăgirea a fost mare, pentru că toată lumea se aștepta să câștigăm. Dar la fotbal joacă două echipe, întotdeauna ai un adversar și, dacă nu reușești să îl depășești la anumite capitole, apar problemele.

În ceea ce privește antrenamentele, implicarea băieților este una foarte bună. Sunt conștienți în ce moment ne aflăm, sunt conștienți că nu mai avem voie să facem pași greșiți și cred că motivația pe care o vor avea la meciul cu Reșița, de sâmbătă, va fi una foarte ridicată. În primul rând, motivația, dăruirea cred că vor face diferența, dar, bineînțeles, trebuie să fim atenți și la echipa adversă.

Întâlnim o echipă foarte bună, din punctul meu de vedere, care a ratat «la mustață» play-off-ul și care are în componență jucători experimentați, de calitate. Deci trebuie să fim foarte atenți cum putem să-i blocăm, și, bineînțeles, să-i surprindem, să avem multe decizii foarte bune în treimea adversă, să fim foarte siguri și concentrați în apărare, lucruri care ne-au cam lipsit în ultimele două meciuri.

Avem aceleași probleme medicale: Carlo Casap, Olariu și Pădurariu sunt cei trei jucători care nu sunt recuperați. În rest tot lotul este valid. Așa că așteptăm meciul de sâmbătă! Mizez foarte mult pe reacția jucătorilor și în special a celor cu experiență, mă refer la Șeroni, la Popovici, la Bogdan Vasile, la Panaite, care consider că pot redresa mentalul celorlalți in vestiar”, a declarat Florin Fabian, antrenorul principal al echipei CSC Dumbrăvița.