Duel în premieră: Unirea Tăşnad – Poli Timişoara. Meciul este transmis în direct

Politehnica Timișoara, liderul seriei a 4-a din play-off-ul Ligii a III-a la fotbal, joacă sâmbătă în premieră cu Unirea Tășnad. Meciul contează pentru etapa a patra și se va desfășura în micul oraș din județul Satu Mare.

Adversara grupării alb-violete își are rădăcinile în anul 1918. Deși are statut de nou-promovată, Unirea Tășnad a avut un parcurs bun în prima parte a acestui sezon. A fost chiar lider și a încheiat sezonul regulat din seria a 8-a pe locul al treilea, cu 46 de puncte, la fel de multe ca Sănătatea Cluj, ocupanta poziției a doua, avantajată de meciurile directe.

Poli va evolua pentru prima dată în istorie contra Tășnadului (indiferent de competiție). În stagiunea 2016-2017 Unirea a devenit campioana Ligii a IV-a Satu Mare după o pauză de 36 de ani. Echipa roș-albastră a promovat atunci în eșalonul al treilea după un baraj cu Gâlgău Almașului (reprezentanta Sălajului). A rezistat însă doar două sezoane la acest nivel.

În vara anului trecut, Unirea Tășnad a revenit pe cea de-a treia scenă fotbalistică după ce a depășit la baraj tot campioana Sălajului. A fost un zdrobitor 14-3 la capătul celor două manșe jucate contra echipei AFC Chieșd. Golgheterul Unirii este ivorianul Mamourou Sanogo, cu 14 reușite. Acesta este urmat de Claudiu Băciuț, care a strâns 11 goluri. Florin Chitaș și Roland Vajda sunt alte nume importante din lot. La Tășnad au fost împrumutați în iarnă de la Poli tinerii Mihai Traia și Denis Tătaru.

Unirea a intrat cu 7 puncte în play-off și ocupă momentan locul al patrulea, cu 13 puncte. În etapa trecută a înregistrat un eșec sever pe terenul Unirii Alba Iulia, scor 1-5, după ce a deschis scorul. În primele meciuri din play-off s-a impus cu același rezultat, 2-1, acasă împotriva formației Metalurgistul Cugir, respectiv, pe terenul grupării Viitorul Arad.

Stadionul „Unirea” din orașul Tășnad are o tribună cu o capacitate de 1.000 de locuri și a fost renovat în urmă cu câțiva ani, în timp ce suprafața de joc a fost reabilitată anul trecut.

Echipa tip este următoarea: V. Dumitru (Traia) – Funkenhauzer, Gomez, Negrea, Vajda – D. Matei, Kouadio – Țăran, Băciuț, Chitaș – Sanogo. Antrenor este Mihai Sabău-Svegler.

Meciul Unirea Tășnad – Politehnica Timișoara se dispută astăzi, de la ora 17.00, și va fi transmis în direct pe canalul YouTube.com/PolitehnicaTimisoara1921.