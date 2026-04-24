Restricţii importante de circulaţie la Timişoara. Modificări şi în transportul public

Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a informat participanții la trafic că, în contextul desfășurării competiției sportive „Poli Bike Challenge”, vor fi instituite restricții de circulație în municipiul Timișoara.

Astfel, în data de 26 aprilie 2026, în intervalul orar 10:30 – 17:00, circulația rutieră va fi restricționată pe următoarele artere:

* Piața Victoriei

* Piața Iancu Huniade (Parcare Modex)

* Str. 20 Decembrie 1989

* Bulevardul C.D. Loga

* Bulevardul Regele Ferdinand I

* Podul Mihai Viteazul

* Bulevardul Vasile Pârvan

* Pasajul Michelangelo (inclusiv zona de întoarcere)

Traseul este circular, cu revenire în Piața Victoriei.

Participanții la trafic sunt rugați să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să manifeste prudență și să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonelor afectate.

Modificări în circulația mijloacelor de transport public

În data de 26.04.2026, în intervalul orar 10:30 – 17:00, cu ocazia competiției sportive Poli Bike Challenge, circulația mijloacelor de transport public va fi modificată pe liniile 16, E8, 32, 33, 33b, E7, Expres 3 și 21.

Pe durata desfășurării evenimentului, circulația rutieră va fi închisă pe următorul traseu:

Piața Victoriei – Piața Iancu Huniade (Modex) – strada 20 Decembrie 1989 – bulevardul Constantin Daicoviciu – bulevardul Regele Ferdinand I (2 benzi) – Podul Mihai Viteazu – bulevardul Vasile Pârvan – Pasajul Michelangelo – întoarcere la ieșirea din pasaj – Pasajul Michelangelo – bulevardul Vasile Pârvan – strada 20 Decembrie 1989 – Piața Iancu Huniade (Modex) – Piața Victoriei.

Modificările de traseu vor fi următoarele, potrivit STPT:

• firobuzele liniei 16 vor circula dus-întors pe traseul liniei 15, între Poșta Mare și Complexul Studențesc;

• autobuzele liniei E8 vor circula între Ciclop și Piața Bălcescu, dus – întors, pe traseul: strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Cluj (tur/Aleea F.C. Ripensia (retur) – strada 1 Decembrie 1918 (linia de tramvai) – Piața Bălcescu;

• autobuzele liniilor 32, 33, 33b și E7 vor întoarce în Piața Regina Maria;

• autobuzele liniei Expres 3 vor circula între Complexul Studențesc și Gara de Nord, dus – întors, pe traseul: Complexul Studențesc – strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu – strada Hector – Piața I.C. Brătianu (Punctele Cardinale) – strada Oituz – Piața Mărăști – strada Gheorghe Dima – Piața 700 – bulevardul Regele Mihai I (Republicii) – Gara de Nord;

• autobuzele liniei 21 vor circula între Ciclop și Poșta Mare, după cum urmează: tur – strada Traian Grozăvescu – bulevardul Mihai Eminescu – strada Michelangelo – strada Cluj – bulevardul Eroilor de la Tisa – strada Ștefan cel Mare – strada Iepurelui, apoi pe traseul existent; retur – traseu existent – strada Iepurelui – strada Ștefan cel Mare – bulevardul Eroilor de la Tisa – Aleea F.C. Ripensia – strada Michelangelo – bulevardul I.C. Brătianu – strada Traian Grozăvescu.