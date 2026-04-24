Întâmplare cu final fericit: pisică prinsă între componentele motorului unei maşini, salvată după demontarea unei roţi

O pisicuţă, care s-a adăpostit de frig sub capota unui autoturism, a rămas prinsă între componentele vehiculului, după ce proprietarul a pornit mașina, fiind eliberată de acolo abia după demontarea unei roți!

Întâmplarea cu final fericit s-a petrecut la Caransebeş şi a fost cuprinsă în bilanţul intervenţiilor din această săptămână ale salvatorilor de la ISU „Semenic”.

„Dincolo de flăcări și misiuni contracronometru, sunt momente în care intervenția salvatorilor înseamnă răbdare și grijă pentru un suflet mic aflat în pericol. Miercuri dimineață, colegii noștri din cadrul Detașamentului Caransebeș au intervenit pentru salvarea unei pisici care își găsise adăpost de frig în compartimentul motor al unui autoturism.

Din păcate, în momentul în care proprietarul a vrut să pornească mașina, micuța a rămas prinsă cu o lăbuță între componentele motorului, fiind necesară demontarea unei roți pentru a se putea ajunge la ea. Cu multă grijă și îndemânare, pompierii, sprijiniți de un mecanic, au reușit să o elibereze în siguranță. Speriată, dar teafără, pisica a fugit imediat ce a fost salvată – semn că, uneori, cel mai sincer «mulțumesc» este libertatea“, a transmis ISU Caraş-Severin.