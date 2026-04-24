„Dialog între generații” – întâlnire cu doi dintre cei mai valoroși artiști din Banat

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și Consiliul Județean Timiș propun publicului, joi, 7 mai 2026, de la ora 17:00, în sala de spectacole (Timișoara, str. E. Ungureanu nr. 1), un eveniment cultural deosebit: „Dialog între generații”, dedicat tinerilor aspiranți la o carieră artistică.

Evenimentul aduce în prim-plan doi dintre cei mai valoroși artiști ai folclorului din Banat și România: Nicoleta Voica și Vasile Conea.

”Într-o lume în schimbare, în care valorile culturale și nevoia de repere artistice riscă să treacă în plan secund, astfel de inițiative oferă puncte de sprijin importante în formarea tinerelor generații. Sunt convins că publicul timișean se va bucura de întâlnirea cu artiști a căror operă și ale căror cariere au lăsat o amprentă puternică asupra patrimoniului cultural”, a transmis Alexandru Iovescu, vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș.

Invitații speciali ai serii sunt Nicoleta Voica și Vasile Conea, artiști apreciați pentru contribuția lor valoroasă la promovarea și păstrarea tradițiilor culturale și folclorului bănățean autentic. Publicul va avea ocazia să descopere povești de viață, momente artistice și experiențe care au marcat parcursul unor personalități de anvergură ale scenei culturale. Evenimentul va fi prezentat de Maria Borțun Popescu.

Această activitate face parte din demersurile Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș de a aduce publicul mai aproape de artiști și de a celebra valorile autentice ale culturii românești.

„Dialog între generații” este organizat cu sprijinul financiar al Consiliul Județean Timiș, instituție implicată activ în susținerea și dezvoltarea vieții culturale din regiune.

Accesul este liber, în limita locurilor disponibile.