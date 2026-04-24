Timișoara trăiește „Aida”: spectacolul Operei, transmis live în centrul orașului. Pentru prima dată în România, trei artiști de renume internațional vor fi împreună pe scenă

Opera Națională Română din Timișoara anunță un eveniment de referință care marchează deschiderea oficială a Festivalului Internațional „Timișoara Muzicală” – ediția L. Pentru prima dată în România, trei artiști de renume internațional vor evolua împreună pe scena Operei timișorene în capodopera verdiană „Aida”.

Duminică, 26 aprilie 2026, ora 18, publicul va avea ocazia să îi urmărească pe Anita Rachvelishvili, Ilaria Alida Quilico și Luciano Ganci, artiști care se remarcă pe marile scene lirice ale lumii și care aduc la Timișoara un nivel artistic de excepție. Prin această reprezentație, orașul devine, pentru o seară, un punct de atracție al lumii operei, reafirmând tradiția și prestigiul festivalului.

Spectacolul va fi prezentat într-o distribuție de înaltă clasă, reunind artiști invitați și soliști ai Operei Naționale Române din Timișoara:

Aida – Ilaria Alida Quilico (invitată) Amneris – Anita Rachvelishvili (invitată), Radamès – Luciano Ganci (invitat), Amonasro – George Proca, Ramfis – Gelu Dobrea, Regele – Octavian Vlaicu, Mesagerul – Vasile Bădescu, Marea Preoteasă – Diana Chirilă. Solistele baletului: Carla Dukai, Cecilia Bassetto, Cristina Mîrza, Codruța Bălan, Andreea Mirea. Dirijor: David Crescenzi. Corul, orchestra și ansamblul de balet ale Operei Naționale Română din Timișoara.

Pentru a oferi acces cât mai larg comunității, reprezentația va fi transmisă live, pe un ecran amplasat în Piața Victoriei – Operei, invitând publicul să participe la un moment cu adevărat semnificativ pentru viața culturală a orașului.

„Aida” la Opera Timișoara, în această distribuție, reprezintă un eveniment rar și un reper în istoria recentă a instituției.