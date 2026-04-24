Norvegia se alătură țărilor care interzic rețelele sociale copiilor sub 16 ani.

Norvegia a anunțat vineri că se alatură țărilor care interzic accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, pentru a proteja viața digitală a copiilor.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a anunțat vineri, printr-un comunicat, că Norvegia va prezenta un proiect de lege în Parlament, până la finalul acestui an, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Companiile de tehnologie vor fi responsabile pentru verificarea vârstei utilizatorilor, transmite Reuters.

Anunțul vine după ce la începutul lunii și Grecia a transmis că vrea interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.

„Introducem această legislație pentru că ne dorim o copilărie în care copiii să poată fi copii”, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere în comunicat. „Joaca, prieteniile și viața de zi cu zi nu trebuie să fie preluate de algoritmi și ecrane. Aceasta este o măsură importantă pentru a proteja viața digitală a copiilor”, a adăugat Stoere.

Guvernul norvegian nu a precizat care vor fi aplicațiile vizate de interdicții, potrivit aceleiași surse.

Interzicerea accesului minorilor la rețele este un subiect tot mai discutat în țări precum Slovenia, Marea Britanie, Austria și Spania, după ce Australia a devenit prima țară din lume care a restricționat accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani, anul trecut.

(sursa: Mediafax)