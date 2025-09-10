SCM Politehnica Timișoara înfruntă CSM București în Liga Zimbrilor

În cea de-a doua etapă a Ligii Zimbrilor, SCM Politehnica Timișoara înfruntă CSM București.

Meciul se va desfăşura duminică, 14 septembrie, începând cu ora 17:30, la Sala „Constantin Jude”

„Vă așteptăm alături de noi în tribune, să susținem împreună alb-violeții într-un nou duel din Liga Zimbrilor!” este mesajul clubului timişorean.

Vă reamintim că, în prima rundă a Ligii Naţionale de handbal masculin, Poli Timişoara a obţinut o victorie mare cu Potaissa Turda, în deplasare, scor 32-28 (14:15).

În imagine, Risto Vujacic, unul dintre noii jucători transferaţi de clubul alb-violet.