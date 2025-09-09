Dominic Fritz: Transformăm Calea Șagului, una dintre cele mai aglomerate și poluate artere, în Magistrala Verde

Timișoara devine mai verde, a anunțat, marți, pe Facebook, primarul Dominic Fritz.

„Transformăm Calea Șagului, una dintre cele mai aglomerate și poluate artere, în Magistrala Verde. Am finalizat documentația tehnică, urmează autorizația de construire, respectiv depunerea dosarului pentru fonduri europene.

Magistrala Verde va aduce transport public prioritar, piste de biciclete moderne, trotuare largi și spații verzi extinse.

Traseul dintre mall-ul din Calea Șagului și Piața Mocioni (Sinaia) va fi complet reconfigurat: benzile auto vor fi adaptate fiecărui tronson, vor fi benzi dedicate transportului public, iar zona pietonală și cea pentru biciclete vor oferi mai mult confort și siguranță.

Amenajăm 5 km de piste pentru biciclete”, a scris Fritz pe rețeaua de socializare.

Potrivit edilului, „în Piața Mocioni, magistrala verde se va integra cu proiectul de regenerare urbană, ajungând până în centrul Timișoarei. Traficul care ajunge astăzi din Calea Șagului în centru va fi deviat pe inelul de circulație, reducând presiunea din zona centrală”.

Sursa foto: Facebook

