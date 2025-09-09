Accident grav pe VTM la Giroc, trafic blocat. O persoană a decedat. VIDEO!

Accident grav pe VTM la Giroc, trafic blocat. O persoană în stop cardio-respirator

În jurul orei 16:25, Pompierii timișeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe centura VTM, în apropierea localității Giroc.

La fața locului s-au deplasat de urgență salvatorii din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara cu o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și prim-ajutor și Moto SMURD, dar și 2 echipaje SAJ.

În accident au fost implicate 2 autoturisme, în care se aflau 2 bărbați.

În urma impactului, o persoană este în stop cardio-respirator (se aplică manevre de resuscitare), iar cea de-a 2-a persoană este conștientă și cooperantă, evaluată medical la fața locului, a transmis ISU Timiș.

UPDATE, ISU Timiș: Din nefericire, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarată decedată de către medicul de la fața locului.

UPDATE, IPJ Timiș: Un bărbat a condus un autoturism pe DN CT, dinspre localitatea Remetea Mare înspre localitatea Giroc, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, care circula pe sensul opus de deplasare.

Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul șoferului din primul autoturism (23 de ani), precum și rănirea șoferului de 32 de ani, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Centura de Sud este blocată la momentul publicării știrii.

Sursa foto: INFO TRAFIC Jud. Timiș / INFO TRAFIC Timișoara