Start la înscrieri pentru Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual.

Asociația Hands Across România (HAR), în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, Primăria Municipiului Timișoara și Ministerul Educației și Cercetării, anunță deschiderea înscrierilor pentru Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual, ce se va desfășura la Timișoara, pe 16 octombrie 2025.

Evenimentul reprezintă o premieră națională: prima gală dedicată excelenței și inovației în învățământul profesional dual din România.

Este un moment de recunoaștere a elevilor, profesorilor, companiilor și instituțiilor care contribuie activ la consolidarea unui sistem educațional modern și relevant pentru piața muncii și pentru dezvoltarea economică a țării.

Într-un context în care cifrele privind participarea elevilor și implicarea companiilor în sistemul dual se află în scădere, Gala vine să transmită un mesaj puternic: dualul contează. Este nevoie de motivație, vizibilitate și exemple de succes care să demonstreze că această formă de educație reprezintă o reală oportunitate pentru tineri, pentru comunități și pentru România viitorului.

„Prin această gală, aducem împreună povești de succes, oameni care fac diferența și parteneriate care dau rezultate. Este momentul să arătăm că dualul nu este doar o alternativă, ci o alegere strategică pentru România Viitorului. Vrem ca prin acest eveniment să consolidăm încrederea în sistemul dual și să încurajăm tot mai mulți elevi, părinți, profesori și angajatori să se alăture acestei misiuni”, a declarat Mihaela Sandu, președintele Asociației Hands Across România.

Participanții pot candida sau nominaliza în următoarele categorii:

Meseriașul Anului – elevi/absolvenți din învățământul dual cu rezultate remarcabile, modele de inspirație pentru colegi și comunitate.

Profesor Mentor al Anului – profesori și tutori de practică ce inovează în procesul educațional și formează generații de profesioniști.

Compania care Schimbă Destine – angajatori care investesc în formarea tinerilor și în oportunități de incluziune socială și profesională.

Parteneriat de Excelență Educație–Industrie – colaborări școală–companie cu rezultate concrete în pregătirea și angajarea tinerilor.

Meseriașul Publicului – premiu special, decis prin vot online dintre finaliștii categoriei „Meseriașul anului”.

Toți cei interesați – elevi, absolvenți, cadre didactice, companii sau instituții – sunt invitați să se înscrie sau să facă nominalizări, completând fișa de candidatură disponibilă pe site-ul oficial al Galei. Regulamentul oficial și formularul de candidatură pot fi consultate aici: www.handsacross.ro/gala2025.

Înscrierile sunt deschise în perioada 9 septembrie – 5 octombrie 2025.

Participarea la Gala Inovației și Performanței în Învățământul Dual – „Dualul contează. Meseria construiește România Viitorului” oferă vizibilitate națională, recunoaștere publică și oportunitatea de a deveni parte a unei comunități de lideri și inovatori în educația duală.

Finaliștii și laureații vor fi prezentați în cadrul evenimentului și promovați în rețeaua de parteneri instituționali și privați.