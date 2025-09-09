Accident rutier grav, cu patru maşini implicate, la Dudeştii Noi

Accident rutier grav, cu patru maşini implicate, în Dudeştii Noi, marţi înainte de amiază.

În jurul orei 11:30, Pompierii timişeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier pe raza localităţii Dudeștii Noi.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție și comandă și două echipaje SAJ.

În accident au fost implicate patru autoturisme în care se aflau opt persoane (şapte adulți și un minor).

În urma impactului, doi adulți (o femeie și un bărbat) au fost transportate la spital.

Totodată, un echipaj SAJ a acordat îngrijiri medicale la fața locului unei persoane adulte și minorului (aproximativ 6 ani) implicați în accident.

UPDATE, IPJ Timiş:

O tânără în vârstă de 29 de ani a condus un autoturism pe DN 6, dinspre localitatea Biled înspre Timișoara, iar la intersecția cu Dudeștii Noi a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de un bărbat de 38 de ani, acesta din urmă fiind proiectat în afara părții carosabile.

Ulterior, primul autoturism a intrat în coliziune cu o autoutilitară condusă de un tânăr de 19 ani, fiind proiectată și aceasta într-un autoturism condus de un bărbat de 65 de ani, care circula în fața autoutilitarei.

În urma impactului au rezultat trei victime, respectiv conducătorul autoturismului de 38 de ani, o minoră de 6 ani – pasageră în autoturismul condus de tânăra de 29 de ani, precum și o pasageră de 26 de ani din autoturismul condus de bărbatul de 65 de ani.

Aceștia au fost transportați la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Sursa foto: ISU Timiş