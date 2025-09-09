O nouă meserie a fost oficializată în România: Cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii.

Ministerul Muncii a introdus oficial în nomenclator o nouă meserie: îngrijitor de animale de companie.

Cei care vor să profeseze în acest domeniu vor putea urma cursuri acreditate, unde vor învăța tehnici esențiale, precum gestionarea câinilor dificili sau acordarea primului ajutor patrupedelor.

Structura și metodologia formării urmează să fie stabilite în perioada următoare.

Monica Toader, jurist de profesie, practică deja această activitate în timpul liber, ocupându-se de câinii altor persoane, pe care îi găzduiește acasă.

Ea spune că cererea pentru astfel de servicii a crescut considerabil în ultimii ani:

„Am observat o creștere semnificată a cererii, mai ales la cățelușii de talie mică care nu fac foarte bine față vieții de hotel”, a declarat Monica Toader pentru Pro TV și stiripesurse.

Legalizarea activității și reglementarea domeniului

Până acum, nu exista o evidență oficială a celor care ofereau astfel de servicii.

Prin oficializarea ocupației, autoritățile îi îndeamnă pe cei care lucrează deja în domeniu să își înregistreze activitatea.

În prezent, centrele și hotelurile pentru animale funcționează în mare parte cu angajați oficiali, pe bază de contract de muncă.

Pentru persoanele care nu au un alt loc de muncă, îngrijirea animalelor poate fi remunerată și prin tichete pentru activități casnice.

Cât costă serviciile de îngrijire a câinilor

Tarifele variază în funcție de dimensiunea câinelui și de durata șederii. În medie, prețurile se situează între 40 și 100 de lei pe zi, iar pentru perioade mai lungi se aplică reduceri.

O alternativă o reprezintă vizitele la domiciliul patrupedului, unde tariful mediu este de aproximativ 90 de lei pe zi și include două vizite zilnice, plus plimbarea câinelui, conform ofertelor disponibile online.

