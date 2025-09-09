Numărul cazurilor de Covid, creștere de aproape 29% în ultima săptămână

Numărul cazurilor de Covid, creștere de aproape 29% în ultima săptămână.

În ultima săptămână, în România, au fost înregistrate 5.133 cazuri noi de persoane infectate cu Covid-19, în creștere cu 28,9% față de săptămâna precedentă.

Potrivit datelor prezentate de INSP pentru săptămâna 1-7 septembrie, 1.256 dintre cazurile noi sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Cele mai multe cazuri, 1.932, au fost înregistrate la grupa de vârstă 0-9 ani, iar cea mai mare creștere față de săptămâna anterioară s-a înregistrat la grupa de vârstă 70-79 ani (64%), iar cea mai mică creștere, la grupa de vârstă 20-29 ani (11,3%).

S-au raportat 11 decese datorate Covid-19, 5 persoane de sex masculin și 6 de sex feminin, toate prezentând comorbidități asociate.

De la începutul pandemiei, în România, au fost înregistrate 3.602.603 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 și 69.289 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.

(sursa: Mediafax)

